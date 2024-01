Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 31,21 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 31,21 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 31,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,90 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.800 Stück gehandelt.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,22 EUR am 29.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,17 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,60 EUR.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Bayer dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Bayer-Aktie.

