Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 27,46 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,61 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 598.340 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 58,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2023). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 53,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,10 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 35,33 EUR angegeben.

Am 05.03.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

