Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 27,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.272 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2023 auf bis zu 58,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,88 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,33 EUR.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

