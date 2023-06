Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 50,88 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,88 EUR. Bei 50,90 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,46 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 395.599 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 22,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,22 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

