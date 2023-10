Aktie im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag fester

30.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 40,61 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Bayer 40,64 EUR 0,10 EUR 0,23% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,61 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 40,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.003.283 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 61,70 Prozent zulegen. Bei 40,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,00 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11.044,00 EUR, gegenüber 12.819,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,85 Prozent präsentiert. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024. Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,43 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verloren Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus Euro STOXX 50 aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com