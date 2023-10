Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahezu unbewegt

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,51 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,51 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 40,53 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 40,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 126.366 Stück.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 40,14 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,93 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.08.2023 vor. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,43 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

