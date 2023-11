Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 30,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 30,60 EUR. Bei 30,57 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 149.239 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Gewinne von 114,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 55,10 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,41 EUR je Bayer-Aktie.

