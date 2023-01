Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,96 EUR

-0,07% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 56,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 639.725 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 16,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 46,70 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 21,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.781,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie höher: Bayer erhält voraussichtlich auch in der EU Zulassung für weitere Indikation für Krebsmittel Nubeqa

BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund will Auswärtsschwäche ein Ende bereiten - Terzic sieht Spekulationen um Reus gelassen

Hot Stocks heute: Bayer Call (PF3WYP) - exceet jetzt Wasserstoff-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Gil C / Shutterstock