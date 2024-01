Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittwochmittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 29,55 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 29,55 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 29,43 EUR. Bei 30,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.071.293 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 122,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.01.2024 (29,43 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 0,42 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,60 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

