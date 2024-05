Bayer Aktie News: Bayer am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 27,93 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,93 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,86 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 568.345 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 48,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,62 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,203 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gewinnt: FDA räumt Parkinson-Zelltherapie von Bayer-Tochter Sonderstatus ein

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus