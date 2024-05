Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Mit einem Kurs von 28,06 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 28,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 28,17 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.356 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 91,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,03 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,203 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,90 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 EUR, nach 2,22 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gewinnt: FDA räumt Parkinson-Zelltherapie von Bayer-Tochter Sonderstatus ein

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus