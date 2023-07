Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 53,58 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 53,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 53,69 EUR. Mit einem Wert von 52,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 686.647 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 18,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,10 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 11.05.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.639,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.389,00 EUR.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Am 01.08.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

