Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,65 EUR.

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,65 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 41,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 40,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 345.367 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 38,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 40,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,42 EUR im Jahr 2023 aus.

