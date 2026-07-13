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Papier unter der Lupe

Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Bayer-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:47 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 49,81 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 20,46 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 478.344 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 35,0 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 04.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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