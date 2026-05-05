Aktie bewertet

Die Bayer-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts der Übernahme von Perfuse Therapeutics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser sieht in dem Schritt eine Stärkung der Produktpipeline. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung schrieb, erwartet er davon einen geringfügig positiven Einfluss auf die Aktie.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 13:33 Uhr 1,1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 30,55 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 837.011 Bayer-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.