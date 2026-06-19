Bayer arbeitet mit Iambic bei KI-Wirkstoffforschung zusammen

"Durch die Kooperation mit Iambic bündeln wir komplementäre Fähigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette zu verbessern", sagte Juergen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals.

DOW JONES--Bayer arbeitet im Bereich der KI-gestützten Wirkstoffforschung mit Iambic Therapeutics zusammen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Unternehmen eine Forschungskooperation vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation sollen mit Hilfe der KI-basierten Plattform des Partners Angriffspunkte und differenzierte Moleküle identifiziert werden. Iambic erhält eine Vorauszahlung sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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