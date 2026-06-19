DAX24.997 +0,1%Est506.308 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 +5,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin56.610 +2,5%Euro1,1459 -0,1%Öl78,52 -2,3%Gold4.205 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX unter 25.000 auf Richtungssuche -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Nordex-Aktie legt zu: Windanlagenbauer erhält drei Aufträge in den USA über insgesamt 484 MW Nordex-Aktie legt zu: Windanlagenbauer erhält drei Aufträge in den USA über insgesamt 484 MW
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX pendelt um 25.000-Punkte-Marke Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX pendelt um 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer arbeitet mit Iambic bei KI-Wirkstoffforschung zusammen

22.06.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,26 EUR -0,55 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bayer arbeitet im Bereich der KI-gestützten Wirkstoffforschung mit Iambic Therapeutics zusammen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Unternehmen eine Forschungskooperation vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation sollen mit Hilfe der KI-basierten Plattform des Partners Angriffspunkte und differenzierte Moleküle identifiziert werden. Iambic erhält eine Vorauszahlung sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe.

"Durch die Kooperation mit Iambic bündeln wir komplementäre Fähigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette zu verbessern", sagte Juergen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 08:27 ET (12:27 GMT)

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
18.06.2026Bayer BuyUBS AG
17.06.2026Bayer BuyUBS AG
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer BuyUBS AG
17.06.2026Bayer BuyUBS AG
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen