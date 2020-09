Bayer: Ausschüttungen in nächsten Jahren am unteren Ende der Spanne

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,78 EUR

-3,03% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)-- Die Aktionäre der Bayer AG müssen sich in den nächsten Jahren auf niedrigere Ausschüttungsquoten einstellen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden die Ausschüttungen in den kommenden Jahren am unteren Ende des geplanten Korridors erwartet und nicht am oberen Ende wie in den vergangenen Jahren. Grundsätzlich werde die Dividendenpolitik beibehalten, jedes Jahr 30 bis 40 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie an die Aktionäre auszuschütten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 13:50 ET (17:50 GMT)

Werbung