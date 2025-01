Bayer beantragt in China für Nubeqa Zulassung für 3. Indikation

DOW JONES--Bayer hat für einen Hoffnungsträger unter seinen neuen Medikamenten, das Prostatakrebsmittel Nubeqa, in China die Zulassung für eine dritte Indikation beantragt. Laut Zulassungsantrag beim Center of Drug Evaluation der Nationalen Arzneimittelbehörde Chinas soll der Androgenrezeptor-Inhibitor Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs eingesetzt werden dürfen. Der Wirkstoff mit dem Markennamen Nubeqa ist in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie und dem Chemotherapeutikum Docetaxel bereits in mehr als 80 Ländern, darunter auch China, zur Behandlung dieser Erkrankung zugelassen. Mit der angestrebten Zulassung will Bayer Ärzten in China nach eigenen Angaben zusätzliche Optionen an die Hand zu geben, um Behandlungspläne flexibel zu gestalten, sowohl mit als auch ohne Chemotherapie.

January 07, 2025 02:24 ET (07:24 GMT)