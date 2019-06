Bayer bleibt ein schwieriges Pflaster

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,79 EUR

0,27% Charts

News

Analysen

Bayer sieht sich neuen Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup gegenüber. Doch das Unternehmen kann auch mit positive Nachrichten überraschen, dazu zählt ein sich stabilisierender Aktienkurs.

Nicht nur in den USA wird gegen Bayer prozessiert. Das im Unkrautvernichter Roundup enthaltene Glyphosat steht im Verdacht Krebs zu erregen und nun klagt ein 54-jähriger Australier gegen den Hersteller Monsanto, weil er durch den langjährigen Gebrauch Lymphdrüsenkrebs bekommen haben soll. Monsanto gehört inzwischen zum Bayer-Konzern und so richten sich wie schon die vorherigen Klagen in den USA direkt gegen Bayer. Die Kosten dieser Rechtsstreitigkeiten sind schwer abzuschätzen, doch Analysten erwarten für Bayer insgesamt Schäden in Milliardenhöhe.

Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten für den durch die Monsanto-Übernahme hoch verschuldeten Konzern. Für das Geschäft mit der Tiergesundheit haben Investoren großes Interesse bekundet, weshalb Bayer die angepeilten 6 bis 7 Milliarden Euro erzielen könnte. Die nicht mehr zum Kerngeschäft gehörende Sparte hat vor allem bei Private-Equity-Firmen Interesse hervorgerufen. Bayer will sich auf die Bereiche Agrarchemie und Pharma fokussieren.

Jetzt registrieren und die Bayer-Aktie kaufen

Aktie fängt sich

Die Bayer-Aktie notiert zwar noch immer am 7-Jahrestief bei etwas über 50 Euro, konnte sich in den vergangenen Wochen immerhin auf dem niedrigen Niveau stabilisieren. Die neuen Klagen haben dem Kurs nicht mehr zusetzen können, ein Bruch der Unterstützungslinie bei rund 53 Euro erwies sich als Fehlausbruch (s. Ellipse). Positiv ist auch, dass das Momentum (MACD) mit den niedrigeren Aktienkursen nicht mehr weiter gefallen ist und damit eine sogenannte positive Divergenz aufgebaut hat. Der nächste Widerstand befindet sich bei etwas über 58 Euro.

Am Erfolg von Bayer lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 76% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.