Bayer-Chef: 'Sehr erfolgreich ins Jahr gestartet'

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,38 EUR

-2,91% Charts

News

Analysen

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist gut in das neue Jahr gestartet. Es zeichne sich ab, "dass wir trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr gestartet sind", sagte Konzernchef Werner Baumann laut dem am Montag veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung an diesem Freitag. "Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren", fügte er hinzu. Die Zahlen für das erste Quartal werden am 10. Mai veröffentlicht.

Die wirtschaftlichen Folgen von Krieg und Sanktionen sind laut Baumann im ersten Quartal noch nicht sichtbar. Mit der Ausrichtung auf die Bereiche Gesundheit und Ernährung sei der Konzern gerade jetzt besonders gefordert, um in der Krise einen Beitrag zur Versorgung der Menschen zu leisten. "Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden - und ich bin auch unter diesen Umständen zuversichtlich für ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr", sagte Baumann./jha/he