Bayer gibt Zell- und Gentherapiegeschäft mehr Ressourcen

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,25 EUR

-0,96% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in seinem Pharmageschäft zuletzt vielversprechende Firmen in der Zell- und Gentherapie zugekauft - jetzt sollen die Aktivitäten mit einer neuen Plattformstruktur strategisch gelenkt werden. In einer Mitteilung des Konzerns aus Leverkusen heißt es, dazu würden die internen Ressourcen verstärkt, externe strategische Kooperationen und Lizenzvereinbarungen geschlossen oder Technologie zugekauft.

Bayer will sein Portfolio in der Zell- und Gentherapie deutlich ausbauen. Zu den bislang fünf Projekten in der fortgeschrittenen Entwicklung sollen jährlich mindesten drei neue klinische Kandidaten hinzukommen. "Zell- und Gentherapien gehören zu den innovativsten Ansätzen in der Gesundheitsversorgung", sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. "Es ist unser Ziel, mit an der Spitze dieser Revolution in der Wissenschaft zu stehen."

Bayer wolle sich dabei auf ausgewählte Bereiche konzentrieren, darunter Stammzelltherapien, Gen-Augmentation, Gen-Editing und allogene Zelltherapien für verschiedenen Anwendungen. Teil der neuen Plattform, die Wolfram Carius leitet, werden BlueRock Therapeutics (2019 übernommen) und Asklepios Biopharmaceutical (zum 1. Dezember übernommen).

Die Plattform wird den Angaben zufolge alle Funktionen der Wertschöpfungskette umfassen - angefangen von der Forschung über die klinische Entwicklung, die Kommerzialisierung bis zum Projektmanagement. Ziel ist es, neue Therapiekandidaten auf diese Weise so schnell wie möglich zur Marktreife zu bringen. Angaben zu den finanziellen Mitteln für die Plattform machte Bayer nicht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2020 03:13 ET (08:13 GMT)

Werbung