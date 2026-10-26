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Bayer legt positive Nubeqa-Studiendaten zu frühem Prostatakrebs vor

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Aktien
Bayer
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DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat von positiven Studienergebnissen des Prostatakrebsmittels Nubeqa profitiert. Das Papier legte kurz nach Handelsbeginn am Montagmorgen etwa 3 Prozent zu. Bayer hatte am Wochenende beim Esmo-Krebskongress Daten aus einer Zwischenanalyse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie veröffentlicht. Danach verringerte der Wirkstoff Darolutamid bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko in Kombination mit einer Standardtherapie die Wahrscheinlichkeit für Metastasen oder Tod um 58 Prozent im Vergleich zum Placebo.

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Nach vier Jahren zeigten sich 95 Prozent der mit dem Medikament behandelten Erkrankten metastasenfrei, verglichen mit 88 Prozent in der Placebo-Gruppe.

Nubeqa ist bereits für fortgeschrittenere Stadien von Prostatakrebs zugelassen, eine Zulassung für das frühe Behandlungsstadium, das in der Studie untersucht wird, steht noch aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 04:50 ET (08:50 GMT)

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16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Bayer Buy UBS AG
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG

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