Bayer macht Bijoy Sagar zum neuen IT-Chef

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer bekommt zum 1. April einen neuen Chef für die IT und die Digitale Transformation. Der 50-jährige Manager Bijoy Sagar wird dann Nachfolger von Daniel Hartert, der nach zwölf Jahren im Unternehmen aus persönlichen Gründen ausscheidet, wie der Pharma- und Agrochemiekonzern mitteilte.

Sagar war zuletzt in vergleichbarer Position beim US-Medizintechnikunternehmen Stryker tätig. Der US-Amerikaner hat vor Jahren für die Merck KGaA in der Schweiz und in Deutschland gearbeitet.

Bei Bayer ist er Finanzchef Wolfgang Nickl unterstellt. Sagar werde "die digitale Transformation weiter vorantreiben und die begonnene Neuaufstellung unserer IT vollenden", erklärte dieser.

January 23, 2020

