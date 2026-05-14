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Bayer meldet überzeugende Darolutamid-Daten der Phase-II-Studie ARASEC

15.05.26 17:49 Uhr
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Bayer
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DOW JONES--Bayer hat auf der Jahrestagung der American Urological Association (AUA) 2026 neue Daten der Phase-II-Studie ARASEC präsentiert, die den Nutzen von Darolutamid (Handelsname Nubeqa®) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) unterstreichen. Die Studie zeigt laut Bayer, dass die Kombination von Darolutamid mit einer herkömmlichen Androgendeprivationstherapie (ADT) das progressionsfreie Überleben sowie das Gesamtüberleben im Vergleich zu einer alleinigen ADT signifikant verbessert. Zudem verzögere die Therapie entscheidend den Übergang in das schwerer behandelbare kastrationsresistente Stadium der Erkrankung.

"Die Ergebnisse der ARASEC-Studie liefern weitere Belege, dass Darolutamid in Kombination mit ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs einen klaren Überlebensvorteil im Vergleich zu ADT allein bietet", sagte Rana R. McKay, Leiterin der ARASEC-Studie. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die fünfthäufigste Todesursache durch Krebs bei Männern weltweit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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