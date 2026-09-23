Bayer platziert Hybridanleihen über 2 Milliarden Euro
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DOW JONES--Bayer hat sich über Anleihen frisches Geld besorgt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er Hybridanleihen über 2 Milliarden Euro platziert. Beide Tranchen mit gleichem Volumen seien mehrfach überzeichnet gewesen. Das Geld ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Beide Tranchen haben eine Laufzeit von 30 Jahren. Die Anleihen mit einer Kündigungssperrfrist von sechs Jahren sind mit einem Kupon von 5,75 Prozent und jene mit einer Sperrfrist von neun Jahren mit einem Kupon von 6,25 Prozent ausgestattet.
Das Volumen der ausstehenden Hybridanleihen der Bayer AG steigt damit auf 6,55 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)
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