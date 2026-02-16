DAX25.005 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.531 -0,1%Bitcoin57.155 -1,8%Euro1,1832 -0,2%Öl67,26 -1,9%Gold4.864 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stärker -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Zebra Technologies - Digitalisierungs-Profiteur dank anziehender Konsumnachfrage weiter auf Wachstumskurs! Zebra Technologies - Digitalisierungs-Profiteur dank anziehender Konsumnachfrage weiter auf Wachstumskurs!
Investieren in KI-Aktien Investieren in KI-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Bayer schließt Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat

17.02.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49,08 EUR 3,15 EUR 6,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup geschlossen. Die Zahlungen für den Sammelvergleich umfassten höchstens 7,25 Milliarden US-Dollar über bis zu 21 Jahre, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Der Sammelvergleich müsse vom Gericht in St. Louis (Bundesstaat Missouri) genehmigt werden, hieß es von den Leverkusenern. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Konzerns für Rechtsstreitigkeiten insgesamt dürften von 7,8 auf 11,8 Milliarden Euro steigen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über bevorstehende Vergleiche berichtet.

Wer­bung

Zudem habe die Tochterfirma Monsanto weitere vertrauliche Vergleiche vereinbart, um andere Glyphosat-Fälle beizulegen, hieß es vom Konzern. Bei Bloomberg hatte es geheißen, dass es insgesamt um eine Summe von 10,5 Milliarden Dollar für Glyphosat-Vergleiche gehe. Darüber hinaus hat sich Monsanto Anfang dieses Jahres den Angaben zufolge auch zu acht verbliebenen PCB-Urteilen am Sky Valley Education Center im US-Bundesstaat Washington verglichen. Die Bedingungen hierzu seien ebenfalls vertraulich.

Die Vergleichsvereinbarungen zu Glyphosat folgten auf die Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofes, den Fall "Durnell" zur Überprüfung anzunehmen. Dabei habe die Erwartung, dass das Oberste Gericht die Frage des Vorrangs von Bundesrecht bei Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise überprüfen könnte, die Vergleichsverhandlungen erst möglich gemacht, teilte das Unternehmen mit.

Bayer erhofft sich Rückenwind von der Überprüfung durch den US Supreme Court. Der Fall beim Supreme Court bleibe von der Vergleichsvereinbarung unberührt und sei wichtig, um erhebliche Schadenersatzurteile aufzuheben, gegen die noch Rechtsmittel anhängig sind, und die nicht durch den Sammelvergleich

abgedeckt sind, so Bayer./men/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
06.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen