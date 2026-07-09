Bayer sichert sich 3 Mrd EUR - Apollo wird Minderheitsinvestor von JV

10.07.26 08:31 Uhr

DOW JONES--Bayer hat sich eine milliardenschwere Finanzspritze gesichert und holt im Gegenzug den Vermögensverwalter Apollo ins Boot als Minderheitsinvestor eines neu gegründeten Unternehmens für Verhütungsmittel. In das neue Unternehmen will der Konzern das Geschäft mit "reversiblen Langzeit-Kontrazeptiva" (LARC) einbringen. Eine entsprechende Vereinbarung mit Apollo sei am Freitag unterzeichnet worden.

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Wie Bayer mitteilte, sichert sich der Chemie- und Pharmakonzern im Zuge der Transaktion 3,0 Milliarden Euro an Eigenkapital und verbessert so seine Kapitalstruktur. Der Konzern steigert so "seine finanzielle Flexibilität angesichts des in diesem Jahr erhöhten Liquiditätsbedarfs durch Anleihefälligkeiten und Rechtsstreitigkeiten" und könne zugleich seine langfristigen strategischen Prioritäten weiter umsetzen.

An der neuen Gesellschaft werde Bayer die Mehrheit halten sowie die vollständige operative Kontrolle über das Geschäft behalten. Von Apollo verwaltete Fonds und Tochtergesellschaften werden eine Minderheitsbeteiligung halten. Auf das LARC-Geschäft, seine Strategie oder Aktivitäten, habe die Transaktion keine Auswirkungen - es bleibe ein Teil des Kerngeschäfts der Division Pharmaceuticals von Bayer und werde weiterhin vollständig im Konzernabschluss konsolidiert.

Den Abschluss der Transaktion erwarte Bayer noch im dritten Quartal - vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der üblichen Abschlussbedingungen.

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Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

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July 10, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)