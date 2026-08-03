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Bayer steigert überraschend operatives Ergebnis - Agrarsparte stark

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DOW JONES--Bayer hat im zweiten Quartal von Wachstum und einer starken Margenverbesserung im Agrargeschäft profitiert. Anders als vom Markt erwartet ging das bereinigte EBITDA auf Konzernebene nicht zurück, sondern stieg um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 1,941 Milliarden Euro gerechnet, einem Rückgang um 8 Prozent. Die Prognose zu konstanten Wechselkursen bestätigte Bayer.

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Während die Agrarsparte Crop Science dank wachsender Umsätze und gesenkter Herstellungskosten das Ergebnis (bereinigtes EBITDA) um 30,2 Prozent verbesserte, verschlechterte sich das Ergebnis in der Sparte Pharmaceuticals bei Umsätzen auf Vorjahresniveau um 3,6 Prozent, weil Bayer verstärkt in die Vermarktung neuer Medikamente investieren musste. Im Geschäft mit Gesundheitsprodukten und verschreibungsfreien Arzneien ging das Ergebnis wegen höherer Herstellungskosten um 3,6 Prozent zurück.

Der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro. Die negativen Währungseffekte fielen mit 63 Millionen (Vorjahr: 550) Millionen Euro eher gering aus. Analysten hatten im Schnitt mit 10,68 Milliarden Euro kalkuliert.

"Operativ sind wir auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Vorstandschef Bill Anderson. Alle drei Geschäftsbereiche seien auf Kurs. Mit Blick auf die Eindämmung Rechtsstreitigkeiten sieht Anderson ebenfalls Fortschritte: "Wir haben aber noch wichtige Meilensteine vor uns."

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Die Jahresprognose bekräftigte Bayer erneut. Das bereinigte Ergebnis (EBITDA) wird auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen zwischen 9,6 und 10,1 Milliarden Euro gesehen und das Kernergebnis je Aktie zwischen 4,30 und 4,90 Euro. Der Umsatz soll währungsbereinigt mindestens das Vorjahresniveau erreichen und maximal 3 Prozent wachsen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)

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17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.