Bayer-Tochter startet erste Phase-I-Studie für mögliches Krebs-Mittel

FRANKFURT (Dow Jones)--Zwei Jahre nach der Übernahme durch Bayer erprobt die kalifornische Biotech-Firma Vividion Therapeutics einen ersten Ansatz für ein mögliches Krebsmedikament am Menschen. In einer klinische Phase-I-Studie wird ein Aktivator für einen spezifischen Signalweg (KEAP1-NRF2) mit dem Ziel auf metastasierte oder inoperable soliden Tumore an einer Patientengruppe untersucht, die wie das Unternehmen und der Mutterkonzern gemeinsam mitteilten.

Dies sei ein "wichtiger Meilenstein für die innovative Chemoproteomik-Plattform von Vividion", heißt es. Vividion hat sich damit auf die Entdeckung von Zielmolekülen gegen Krebs oder Immunkrankheiten spezialisiert, die bislang als nicht behandelbar gelten. Bayer hatte im August 2021 für die Firma mit Sitz in San Diego 1,5 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.

September 18, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)