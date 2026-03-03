DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +7,8%Nas22.868 +1,6%Bitcoin63.378 +7,7%Euro1,1640 +0,2%Öl81,33 -0,8%Gold5.137 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen im Plus -- Bayer mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike, Bitcoin im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend
Webinar mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon Webinar mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer: US-Richter genehmigt vorläufig Glyphosat-Vergleich

04.03.26 20:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,95 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bayer hat einen wichtigen Etappenerfolg bei der geplanten Einigung mit zahlreichen Klägern um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) erzielt. Ein Gericht in St. Louis (Missouri) genehmigte am Mittwoch vorläufig einen vorläufigen Vergleich, wie Bayer mitteilte. Mit der Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird.

Wer­bung

Der Leverkusener Konzern hatte bereits Mitte Februar die Einigung auf den Vergleich angekündigt. Seinerzeit hieß es, dass die US-Agrarchemietochter Monsanto einen Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar geschlossen hat.

"Wir begrüßen die vorläufige Genehmigung des Sammelvergleichs, mit dem aktuelle und mögliche künftige Roundup-Klagen in Bezug zu NHL beigelegt werden sollen", erklärte Bayer nun am Mittwoch. "Das ist der erste wichtige Schritt für die Umsetzung des Sammelvergleichs. Wir sind überzeugt, dass der langfristige und solide finanzierte Vergleichsvorschlag, der von führenden Klägerkanzleien unterstützt wird, durch das Gericht endgültig genehmigt werden sollte."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 14:41 ET (19:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung