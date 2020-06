Bayer vor Vergleichsabschluss mit den Glyphosat-Klägern - Zeitung

Aktien in diesem Artikel Bayer 72,88 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer steht nach Informationen des Handelsblattes unmittelbar vor einem milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern in den USA. Es gebe eine unterschriftsreife Einigung, über die der Aufsichtsrat noch beraten und abstimmen müsse, sei aus Kreisen der Verhandlungspartner und des Unternehmens zu erfahren gewesen. Das solle in den nächsten Tagen geschehen; noch in dieser Woche sei die offizielle Mitteilung geplant.

Ein Bayer-Sprecher wollte sich zu dem Bericht ebensowenig äußern wie zu der Frage, ob die laufenden Berufungsverfahren fortgeführt würden.

Der Vergleich hat laut Handelsblatt ein Gesamtvolumen von 8 bis 10 Milliarden Dollar - ähnliche Größenordnungen waren auch schon in früheren Berichten genannt worden. 2 Milliarden Dollar davon dienten zur Begleichung der Ansprüche künftiger Kläger. Mit dem Rest werden die gesamten in den USA anhängigen Klagen von Nutzern des umstrittenen Unkrautvernichters beigelegt, die das glyphosathaltige Mittel Roundup für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Ihre Zahl lag zuletzt bei mehr als 50.000.

Bayer führt seit Spätsommer 2019 Gespräche über eine außergerichtliche Einigung im Fall Glyphosat. Sie hatten sich zuletzt wegen der Corona-Pandemie hingezogen. Auch wollten zunächst nicht alle großen Klägerkanzleien in den USA der Einigung zustimmen, schreibt die Zeitung. Das ist nun offenbar der Fall, es handele sich den Kreisen zufolge um eine landesweite Einigung.

