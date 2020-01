Bayern an BVB-Spieler Hakimi interessiert

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

Asiens Börsen teilweise deutlich schwächer

Sunrise ernennt neuen Finanzchef. Tesla will gleich mehrere Elektroautomodelle in Brandenburg fertigen. Merck-Chef rechnet für 2020 mit Trendwende auf dem Halbleitermarkt. Trump droht Iran mit 'harten' Angriffen. Aramco-Kurs sinkt angesichts der Eskalation zwischen USA und Iran. Amazon denkt über klassische Läden in Deutschland nach.