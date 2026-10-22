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Bayern: Behörden-Homepages nach Sicherheitslücke meist wieder online

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die wegen einer gravierenden Sicherheitslücke vorsorglich vom Netz genommenen Webseiten bayerischer Behörden und Einrichtungen sind größtenteils wieder online. Weltweit hatten Anbieter nach entsprechenden Warnungen ihre Internetangebote vorübergehend stillgelegt. Darunter waren diverse Ministerien, Kommunen und Landratsämter in Bayern. Auch die Polizei, Krankenhäuser und Unternehmen waren betroffen. Bislang sind im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke keine Hackerangriffe bekanntgeworden.

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Hintergrund ist eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke, die zahlreiche Webseiten und Onlinedienste weltweit betrifft. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, die bei zahlreichen Internetangeboten zum Einsatz kommt - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress./eri/DP/zb

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