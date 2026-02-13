Bayern bekommt Hochwasserhilfen von der EU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern hat in der Folge des großen Hochwassers Anfang Juni 2024 rund 95 Millionen Euro aus dem Europäischen Solidaritätsfonds bekommen. Das teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Der Freistaat hatte die europäischen Hilfen gemeinsam mit Baden-Württemberg beantragt.

Gelöst ist demnach aber noch nicht die Frage, ob auch der Bund Hochwasserhilfen nach Bayern überweist. "Entgegen seiner mehrfachen Hilfszusagen" habe sich der Bund bislang nicht an den Kosten der Hochwasserschäden beteiligt, teilte die Sprecherin mit.

Im Juni 2024 hatte es in Süddeutschland eine teils verheerende Hochwasserkatastrophe infolge von Starkregenereignissen gegeben. Dabei waren Schäden von mehr als 4,1 Milliarden Euro entstanden, 1,8 Milliarden Euro davon in Bayern. Die Staatsregierung hatte mehrmals betont, der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe finanzielle Zusagen gemacht./zk/DP/zb