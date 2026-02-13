DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.579 +1,0%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayern bekommt Hochwasserhilfen von der EU

14.02.26 17:23 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern hat in der Folge des großen Hochwassers Anfang Juni 2024 rund 95 Millionen Euro aus dem Europäischen Solidaritätsfonds bekommen. Das teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Der Freistaat hatte die europäischen Hilfen gemeinsam mit Baden-Württemberg beantragt.

Wer­bung

Gelöst ist demnach aber noch nicht die Frage, ob auch der Bund Hochwasserhilfen nach Bayern überweist. "Entgegen seiner mehrfachen Hilfszusagen" habe sich der Bund bislang nicht an den Kosten der Hochwasserschäden beteiligt, teilte die Sprecherin mit.

Im Juni 2024 hatte es in Süddeutschland eine teils verheerende Hochwasserkatastrophe infolge von Starkregenereignissen gegeben. Dabei waren Schäden von mehr als 4,1 Milliarden Euro entstanden, 1,8 Milliarden Euro davon in Bayern. Die Staatsregierung hatte mehrmals betont, der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe finanzielle Zusagen gemacht./zk/DP/zb