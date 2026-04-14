DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,0%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.120 -0,4%Euro1,1762 +0,1%Öl98,58 +0,6%Gold4.762 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus
Top News
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche dürfte DAX Rückenwind verleihen
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayern: Neue Warnstreikrunde im kommunalen Nahverkehr

14.04.26 06:12 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will heute den kommunalen Nahverkehr in mehreren großen bayerischen Städten weitgehend lahmlegen. Vor der fünften Verhandlungsrunde in den laufenden Tarifverhandlungen sollen U-Bahn, Bus und Tram in München und Nürnberg nicht fahren. Arbeitsniederlegungen sind auch in Augsburg, Regensburg, Fürth, Bayreuth, Dachau, Passau, Landshut und Schweinfurt geplant. Nicht betroffen sind S- und Regionalbahnen.

Auch in Aschaffenburg ist ein Ausstand geplant, dort erwartet Verdi aber keine Auswirkungen für die Fahrgäste. Wie bei den bisherigen Warnstreiks wollen die betroffenen Städte Notfahrpläne einrichten. So soll in München laut Ankündigung des Verkehrsverbunds MVV etwa die Hälfte der Busse fahren, gegebenenfalls auch einzelne Straßen- und U-Bahnen.

Druck vor fünfter Verhandlungsrunde

Mit der Aktion am Vortag der fünften Verhandlungsrunde für Bayern will Verdi Druck auf die Arbeitgeber machen. Inzwischen hat die Gewerkschaft ihre ursprünglichen Forderungen reduziert und fordert eine Erhöhung der Entgelte um 550 Euro in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Außerdem verlangt Verdi eine sowie Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das angesichts der hohen Defizite im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor als "realitätsfern" ab.

Verdi hatte bei der Ankündigung der Warnstreiks am Sonntag "großes Verständnis für den Frust der Fahrgäste" geäußert./cho/DP/zb