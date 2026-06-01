DAX25.151 +0,7%Est506.327 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 +3,4%Nas26.240 -1,1%Bitcoin56.802 +2,9%Euro1,1435 -0,4%Öl77,39 -3,7%Gold4.179 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX wieder über 25.000 Punkten -- US-Börsen uneins -- HOCHTIEF springt in den DAX -- Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX schließt im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX schließt im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayerns Kommunen am Limit - 'es ist zwei vor Zwölf'

22.06.26 16:44 Uhr

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Konferenz von Bund und Ländern haben die kommunalen Spitzenverbände bei einem deutschlandweiten Aktionstag wegen sich immer weiter zuspitzender Geldsorgen Alarm geschlagen. "Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist ernsthaft gefährdet. Die Menschen in unseren Städten und Gemeinden erwarten, dass kommunale Leistungen die Lebensbedürfnisse im Alltag berücksichtigen", sagte der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Markus Pannermayr (CSU), in München.

Die Kommunen leisteten zwar mehr als ein Viertel aller staatlicher Ausgaben, erhielten aber nur ein Siebtel der staatlichen Einnahmen, hieß es weiter. Deshalb müssten sie umgehend von den ständig steigenden Sozialausgaben entlastet werden. Bis diese Entlastungen greifen würden, müsse der Bund den Kommunen mit einer Soforthilfe unter die Arme greifen.

Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in Berlin

Am Donnerstag kommen in Berlin die Regierungschefs der Länder mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) zusammen. Auf der Agenda steht unter anderem die Themen Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau, der Pakt für den Rechtsstaat und die Verfassungskonnexität. Wie die Kommunen fordern auch die Länder vom Bund die Übernahme von Kosten, welche durch Entscheidungen des Bundestages entstehen.

Rote Zahlen soweit das Auge reicht

Seit 2023 schreiben die Kommunen in Bayern tiefrote Zahlen, nach Angaben der Spitzenverbände in Summe mehr als 12,5 Milliarden Euro. Die Sozialausgaben haben sich seit 2014 (5,7 Milliarden Euro) auf 11,15 Milliarden im vergangenen Jahr praktisch verdoppelt, auch die Personalausgaben stiegen in dem Zeitraum von 8,72 Milliarden Euro auf 15,88 Milliarden Euro. Zudem hätten die Städte und Gemeinden in Bayern inzwischen einen massiven Schuldenberg angehäuft - mit 21,34 Milliarden Euro stehen sie bei Geldgebern in der Kreide.

"Bund und Freistaat müssen deshalb dafür sorgen, dass die Kommunen in der Lage sind, ihre Leistungsangebote vor allem im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge an die Herausforderungen der Zeit anzupassen", so Pannermayr. Das Aufgabenspektrum der Städte und Gemeinden sei das Fundament für ein gutes Zusammenleben der Menschen und damit auch für die Stabilität der Demokratie. Tatsache sei aber: Alle Reserven seien aufgebraucht, es sei "zwei vor Zwölf". Wenn jetzt nicht die Bereitschaft zu grundlegenden Reformen aufgebracht werde, dann werde "dieser Staat scheitern". Deshalb brauche es strukturelle Anpassungen auf der Ausgabenseite und auf der Einnahmenseite.

Der Bedarf an Investitionen bei Straßen und Wegen, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen, Brand- und Katastrophenschutz sei enorm, so Pannermayr. Für Investitionen müssten die Kommunen immer mehr in die Verschuldung gehen./had/DP/zb