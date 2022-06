Bayerns Wirtschaftsminister erwartet Ausrufung der Notfallstufe Gas

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX reduziert Verluste -- Bundesregierung ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus -- Siemens entwickelt Pyrolyse-Anlagen weiter -- Rheinmetall, Tesla, Novartis im Fokus

Airbus und Linde kündigen Zusammenarbeit bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen an. Monte Paschi will milliardenschwere Kapitalerhöhung durchsetzen. Polymetal stößt beim Verkauf von russischem Gold und Silber auf Probleme. JPMorgan senkt Bewertung für Aroundtown. Siemens Energy und Air Liquide tun sich bei Elektrolyseuren zusammen. E.ON hält sich Möglichkeiten von Preiserhöhungen bei Gas offen.