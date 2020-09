Bayerns Wirtschaftsminister will Job-Abbau bei MAN nicht akzeptieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat sich besorgt gezeigt über einen geplanten massiven Arbeitsplatzabbau beim Lkw-Bauer MAN. Laut der Tageszeitung Merkur mit Verweis auf den Betriebsrat will MAN die zuvor gegebene Jobgarantie zum 30. September kündigen. Es sollen in München mit bis zu 3.000 Stellen jede dritte Stelle und in Nürnberg rund 1.200 Arbeitsplätze gestrichen werden. Die Komponentenfertigung in Salzgitter soll dichtmachen und ins polnische Werk Krakau umziehen, so Merkur.

"Einschnitte dieser Größenordnung werden wir nicht akzeptieren, nachdem zunächst eine Schonung der bayerischen Standorte vorgesehen war", erklärte Aiwanger. Er habe am Donnerstag erneut Gespräche mit der Unternehmensführung zu den Standorten München und Nürnberg geführt, um einen übermäßigen Abbau zu verhindern.

Dabei sei "Hilfsmaßnahme Nummer Eins" ein Programm zur Erneuerung der Lkw-Flotte durch den Bund, auf das er seit Monaten dränge. Das Bundesverkehrsministerium war nicht unmittelbar erreichbar für eine Stellungnahme zu der bayerischen Forderung.

Aiwanger sagte, Bayern tue alles, was es tun könne im Bereich der Technologieförderung. Konkret gehe es unter anderem um den Wasserstoffantrieb für Lkw und Busse, "um sich in diesem Technologiebereich an die Spitze zu setzen und wieder neue Produkte für den Markt zu schaffen und damit Arbeitsplätze zu sichern".

Aiwanger sagte zudem, dass die Unternehmenspläne zur Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Polen und in die Türkei ein Beleg dafür seien, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen der Unternehmen in Deutschland dringend "verbessert werden müssen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht noch weiter zu verlieren."

Er forderte MAN auf, dass man einen Arbeitsplatzabbau, falls er nicht zu verhindern sei, in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträglich gestalte. "MAN darf das Vertrauen der Beschäftigten nicht verspielen", so Aiwanger.

