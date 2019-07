BayWa-Aktie in der Chartanalyse: GD 200 nach unten gekreuzt

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX deutlich im Minus -- Wall Street tiefer -- Lufthansa: Weniger Gewinn -- US-Wetter bremst Bayer -- Fresenius mit mehr Gewinn -- HeidelbergCement, Schaeffler, GRENKE, FMC, Dialog, RWE im Fokus

Under Armour-Aktie bricht ein: Nordamerika-Geschäft von adidas-Konkurrent Under Armour schwächelt weiter. Mastercard profitiert weiter von hoher Ausgabenfreude. Unterhaching-Aktie startet an der Börse mit kräftigen Zugewinnen. Beyond Meat steigert Umsatz - mehr Verlust als erwartet. P&G-Aktie stärker: Procter & Gamble übertrifft Erwartungen.