BayWa: Neue Aufsichtsräte, alte Fragezeichen

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Die BayWa hat gerichtlich drei neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Die zentralen Weichenstellungen stehen abe rnoch an.

Die BayWa AG setzt die Erneuerung des Aufsichtsrats fort. Auf der Kapitalseite des Gremiums wurden drei neue Mitglieder für den Aufsichtsrat gerichtlich bestellt. Grundlage der Personalauswahl ist laut Unternehmen ein Kompetenzprofil, das sektorale Erfahrungen, funktionale Expertisen und persönliche Eignungskriterien systematisch definiert. Die gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder werden sich bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Aktionären zur Wahl stellen. Wann die Hauptversammlung sein wird, ist aber noch offen. Diese richtet sich danach, wann der Konzernabschluss für 2025 fertig ist. Hier wurde vom Unternehmen spätestens der 30. Oktober genannt. Die Aktie hat sich in den vergangenen Tagen tendenziell wieder etwas nach oben bewegt. Solange das Unternehmen in der Sanierung steckt, ist unverändert Vorsicht angesagt.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: https://www.baywa.com/presseinformationen/010226_pi_baywa_veranderungen-im-aufsichtsrat-kopieren#/

Deutlich erfreulicher ist der Newsflow der JDC Group, die nach dem guten Zahlen für 2025 auch im laufenden Jahr mit starkem Wachstum plant. Ob es dabei bleibt, sollten die Q1-Zahlen verraten, die am 11. Mai gemeldet werden. Zugleich könnten sie einen wichtigen charttechnsichen Impuls liefern: zum Artikel

Eine leichte Konsolidierung durchläuft aktuell die Aktie von Daldrup & Söhne, die zuvor hervorragend performt hat. Da die fundamentalen Treiber des Anstiegs intakt sind, dürfte es sich aber nur um eine Verschnaufpause der Aktie handeln: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.408 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 02.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.05.26 um 11:09 Uhr.

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