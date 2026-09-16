BayWa: Sanierungsvereinbarung soll noch dieses Jahr stehen

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die angepasste Sanierungsvereinbarung der BayWa rückt in Reichweite, der Vorstand rechnet noch in diesem Jahr mit dem Abschluss. Was das Term Sheet den Finanzierungspartnern und Gläubigern abverlangt, fällt allerdings unterschiedlich aus.

Die notwendigen Anpassungen an der bisherigen Sanierungsvereinbarung der BayWa können offensichtlich bald in eine neue Vereinbarung gegossen werden. Laut Unternehmensangaben haben 267 von 268 erforderlichen Finanzierungspartnern – die zusammen rund 99,98 Prozent der Finanzverbindlichkeiten halten und der Sanierungsvereinbarung unterfallen – einer Einigung auf ein Term Sheet zugestimmt. Dies gilt auch für die beiden Großaktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG. Die wichtigsten Punkte des Term Sheets betreffen dabei die Verlängerung des Sanierungszeitraums und die Sanierungsbeiträge der wesentlichen Finanzierungspartner und der beiden Großaktionäre. Hinzu kommt die Restrukturierung der Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit der BayWa. Im Rahmen der Restrukturierung dieser Hybridanleihe ist geplant, dass die Gläubiger kompensationslos den Nominalbetrag der Schuldverschreibungen nahezu vollständig und aufgelaufene Zinsansprüche vollständig aufgeben. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, allerdings ist der BayWa-Vorstand zuversichtlich, auf Basis des vorliegenden Term Sheets noch in diesem Jahr den Abschluss einer angepassten Sanierungsvereinbarung erreichen zu können. Die Aktie legt heute zu, bleibt aber unverändert eine Spekulation auf bessere Zeiten.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Während die BayWa-Aktie eine Spekulation auf bessere Zeiten bleibt, legt B+S Banksysteme schon Ende September die Bilanz eines starken Geschäftsjahres vor. Nach sehr guten Neunmonatszahlen ist noch eine wichtige Frage offen: zum Artikel

Auch die DEWB-Aktie ist derzeit vor allem eine Spekulation auf die Wende, dies allerdings nur charttechnsich. Erste Käufer haben die Gelegenheit bereits genutzt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.499 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 12.09.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 16.09.26 um 10:59 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel