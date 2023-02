BBVA verdient im 4Q mehr als erwartet - Aktienrückkauf angekündigt

GO

Kunstwerke haben in vergangenen Krisen bewiesen, dass sie eine solide und renditestarke Geldanlage sind. Wie Sie bereits mit geringen Investitionen von der Wertentwicklung von Kunst profitieren können, erfahren Sie im Online-Seminar heute um 18 Uhr!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich fest -- Hannover Rück mit Rekordgewinn -- Software AG mit Wachstum -- Snap schreibt rote Zahlen -- AMD, PayPal, BBVA im Fokus

Glencore erreicht angepeilte Produktionsziele. JPMorgan setzt TeamViewer auf Negativliste. Vodafone mit schwachem Geschäft in Deutschland, Italien und Spanien. Novo Nordisk mit starken Zahlen und neuem Aktienrückkauf. Porsche Holding beteiligt sich an ABB E-Mobility. SK hynix rutscht in die roten Zahlen. Intel kürzt Gehälter auf allen Ebenen. Novartis erleidet Gewinnrückgang.