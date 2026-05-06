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Heute im FokusAsiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Arm mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Siemens-Tochter Fluence Energy überrascht mit starkem Ergebnis -- IonQ im Fokus
Snap: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen. ams-OSRAM erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen. Airbus erhält Auftrag über 150 A220 aus Malaysia. Kontron: Großaktionär prüft öffentliches Angebot.
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