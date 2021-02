BDA beklagt Verwirrung durch Datenschutz-Grundverordnung

BERLIN (Dow Jones)--In der deutschen Wirtschaft herrscht nach wie vor großer Unmut über die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Nötig seien einheitliche Vorgaben, so der Deutsche Arbeitgeberverband (BDA). "Leider stiftet die DSGVO weiterhin Verwirrung und Unsicherheit: Durch unklare Regelungen und Überregulierung werden Unternehmen in ihrer Handlungsfreiheit stark beeinträchtigt", erklärte der BDA dem Handelsblatts. "Was wir jetzt brauchen, sind einheitliche Handlungsvorgaben und keine Überfrachtung durch neue, komplexe Regelungen."

Der Verband hält es für geboten, dass Datenschutz die Digitalisierung der Arbeitsbeziehungen unterstütze und diese nicht behindere. "Von zentraler Bedeutung ist daher, dass personenbezogene Daten auch künftig auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen verarbeitet werden können und dass Betriebsparteien hier den notwendigen Verhandlungsspielraum haben." Die DSGVO bildet seit dem 25. Mai 2018 den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der Europäischen Union.

