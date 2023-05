BDA: Deutschland fehlen fast 310.000 Arbeitskräfte im MINT-Bereich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitskräftelücke in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) bleibt laut einer neuen Erhebung trotz konjunktureller Abkühlung mit 308.400 auf einem der höchsten Werte für den Monat April. Die größten Engpässe bestehen in den Bereichen Energie/Elektro, Maschinen- und Fahrzeugtechnik und IT, wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mitteilte. In den Energie-/Elektroberufen waren es demnach 88.600, in den Berufen der Maschinen- und Fahrzeugtechnik 56.600 und in den IT-Berufen 50.600. An vierter Stelle folgen die Bauberufe mit 40.000.

In den kommenden Jahren dürften die Engpässe weiter steigen, denn die Unternehmen erwarteten steigende Bedarfe an MINT-Kräften, um zum Beispiel die Herausforderungen von Klimaschutz und Digitalisierung zu meistern. Zugleich führe der demografische Wandel zu steigenden Ersatzbedarfen, während die Studienanfängerzahlen und auch die Anzahl an Auszubildenen in den Bereichen gesunken seien.

"Die MINT-Lücke wäre heute noch dramatisch höher, wenn in den letzten zehn Jahren nicht erste Erfolge zur MINT-Fachkräftesicherung bei Frauen, Älteren und Zuwanderern erreicht worden wären", sagte Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), das den Report zweimal jährlich erstellt. Der Frauenanteil in den Berufen habe von 13,8 Prozent Ende 2012 auf 16,0 Prozent im September 2022 zugenommen, und die Beschäftigung von Personen im Alter ab 63 Jahren sei in den Bereichen in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. "Unter ausländischen Arbeitskräften ist die Beschäftigungsdynamik besonders groß - ohne Erfolge bei der Zuwanderung würden rund 385.700 MINT-Fachkräfte zusätzlich fehlen", betonte er.

"MINT-Berufe sind für unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit für den Wohlstand Deutschlands von zentraler Bedeutung. Um sie zu stärken, bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung und Kommunikation", sagte BDA-Hauptgeschäftsführungsmitglied Christina Ramb. Die Geschäftsführerin Bildung und Internationale Beziehungen des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Indra Hadeler, erklärte, den erneuten Anstieg der Fachkräftelücke in den Energie- und Elektroberufen um 6.100 Personen im Vergleich zum Vorjahr müsse man "als ein deutliches Alarmsignal" verstehen. "Um die Energiewende stemmen zu können, sind wir dringend auf mehr Fachkräfte aus diesem Bereich angewiesen."

