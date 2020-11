BDA-Präsident Dulger will Sozialabgaben-Deckel im Grundgesetz

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat die Bundesregierung aufgefordert, die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge verfassungsfest zu verankern: "Die 40-Prozent-Grenze bei den Sozialabgaben darf keine unverbindliche Absichtserklärung mehr bleiben, sie muss in Gesetzesform gegossen und am besten sogar ins Grundgesetz aufgenommen werden", sagte Dulger der Wirtschaftswoche. Die Deckelung der Abgaben bei 40 Prozent des Bruttolohns ist von der Bundesregierung bislang unverbindlich als so genannte Sozialgarantie bis zum Ende des Jahres 2021 festgeschrieben.

Zum Thema Rente sagte Dulger der Süddeutschen Zeitung zudem, "dass wir alle länger arbeiten müssen, bedingt durch den demographischen Wandel". Deutschland sei wieder auf dem Weg, Europas kranker Mann zu werden. "Von Schröders Agenda ist leider fast nichts mehr übrig. Was unseren Wohlstand ausmacht, wird Stück für Stück zurückgedreht."

Die von der Bundesregierung geplante Frauenquote lehnt Dulger ab. Zwar sei die politische Botschaft richtig, dass Deutschland mehr Frauen in Führungspositionen brauche. "Ich halte eine Quote für den verkehrten Weg, auch weil sie verfassungsrechtlich bedenklich ist. Wenn entsprechende Kandidatinnen nicht vorhanden sind, so kann eine gesellschaftlich und vor allem von den Unternehmen gewünschte Entwicklung nicht per Gesetz erzwungen werden."

Der Heidelberger Unternehmer, bisher Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, wird am heutigen Donnerstag von der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Ingo Kramer an.

November 26, 2020 04:37 ET (09:37 GMT)