BdB: Brauchen Harmonisierung bei Kampf gegen Geldwäsche

Heute im Fokus

DAX verbucht Gewinne -- Dow über 24.000 Punkten -- Lufthansa verhandelt über Staatshilfe von 9 MrdEuro -- Munich Re mit Gewinneinbruch -- HeidelbergCement, PUMA, Evonik, QIAGEN, Conti im Fokus

Bristol-Myers hält an Ergebniszielen fest. Vodafone will 3G-Netz in Deutschland Mitte 2021 abschalten. H&M brechen die Umsätze weg. Fitch stuft GM ab. VW: Erste Kunden erhalten Zahlungen aus dem Diesel-Vergleich. Haupteigentümer Thiele will in den Knorr-Bremse-Aufsichtsrat. Linde verdient trotz Umsatzschwäche mehr und kappt Prognose - Aktie fällt. Lufthansa-Aktie schwächelt - Bericht über Uneinigkeit über Staatshilfe.