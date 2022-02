BdB: EZB-Klimastresstest ohne direkte Wirkung für Kapitalanforderungen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Klimastresstest für 107 direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigten Banken des Euroraums ist angelaufen, und die EZB wird die Ergebnisse nach Aussage des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) am 8. Juli veröffentlichen. Der Verband geht entsprechend der bisherigen EZB-Kommunikation davon aus, dass die EZB keine Einzelergebnisse des Tests veröffentlichen und daraus auch keine zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen ableiten wird. Indirekte Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen könnte es aber durchaus geben.

"Dieser Stresstest wird nicht das eine Ergebnis liefern, aus dem man etwas ganz klar ableiten kann", sagte der beim BdB für Bankenaufsicht zuständige Stefan Götz in einem Pressegespräch. Die EZB habe ihn als "Learning Exercise" eingestuft, bei dem sowohl Banken als auch Aufseher etwas lernen würden. "Die Banken tun ihr Bestens, um dieses Thema zu begreifen und gute Verfahren zu entwickeln - wir wollen Ergebnisse, die wir gut für die Steuerung nutzen können."

Die EZB hatte im Januar einen Klimastresstest angekündigt, bei dem Banken nicht "durchfallen" können, der aber zeigen soll, wie vorbereitet die Institute auf finanzielle und wirtschaftliche Schocks sind, die sich aus dem Klimawandel ergeben können. Laut Götz wird die EZB schauen, wie vorbereitet die Banken bei Szenarien sind, wobei die qualitative Betrachtung indirekt über die "Governance Note" im Rahmen des Srep-Aufsichtsprozesses zu Eigenkapitalaufschlägen führen könne.

Der Klimastresstest baut auf drei Szenarien des "Network for Greening the Financial System" auf, die sowohl die Risiken durch den Klimawandel selbst (physische Risiken) als auch die durch politische Reaktionen auf den Klimawandel berücksichtigen.

1. Geordneter Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft

-es gelingt, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen

-das Bruttoinlandprodukts (BIP) wächst stetig

2. Ungeordneter Übergang

-die Politik beginnt erst 2030 mit einer adäquaten CO2-Bepreisung, dann aber steigt der CO2-Preis drastisch

-Das BIP liegt 2050 um 6,1 Prozent unter dem "geordneten Szenario"

3. Hot-House-Szenario

-die globale Temperatur steigt bis 2080 um 3 Grad

-das BIP liegt um 2,6 Prozent unter dem "geordneten Szenario"

Der BdB weist darauf hin, dass ein ungebremster Klimawandel auch andere als nur wirtschaftliche Folgen hätte.

