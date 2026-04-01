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BdB/Sewing: Mittelstandskredite wichtigster Punkt für Deutschland

20.04.26 12:46 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Eine Verteuerung von Krediten für europäische Mittelständler durch die volle Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 muss nach Aussage des Präsidenten des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Christian Sewing, unbedingt vermieden werden. "Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt für Deutschland", sagte Sewing bei einer Pressekonferenz anlässlich des 75-jährigen Bestehens des BdB.

Laut der von der EU beschlossenen Umsetzung von Basel 3 müssen Banken ab 2033 für Kredite an Unternehmen ohne externes Rating 100 Prozent Risikogewicht ansetzen. Derzeit ist es entsprechend einer Übergangsregelung der EU auf 65 Prozent begrenzt. Ab 2028 beginnt die schrittweise Einführung des sogenannten "Output Floor", der den möglichen Nutzen begrenzt, den die Institute aus der Anwendung interner Modelle bei der Berechnung von Kreditrisiken ziehen dürfen.

Sewing bezeichnete das höhere Risikogewicht als "überhaupt nicht notwendig" und plädierte dafür die bestehende Übergangsregelung fortzuschreiben. "Das hat nichts mit Deregulierung zu tun", sagte er. Nach seiner Aussage befindet sich der BdB zu diesem Thema mit "allen Stakeholdern in einem guten Austausch". Auch sei noch etwas Zeit, so dass dieser Punkt nicht sofort entschieden werden müsse. "Ich glaube, dass unsere Argumente gehört werden", sagte er.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 06:47 ET (10:47 GMT)