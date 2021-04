BdB/Sewing: Wir müssen über Basel 4 reden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Sewing, hat die europäischen Gesetzgeber aufgefordert, für eine schonende Einführung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 zu sorgen. "Wir müssen über Basel 4 erneut reden", sagte Sewing in einer Pressekonferenz nach seiner Wahl. Die Bankenindustrie bezeichnet Basel 3 als Basel 4, um auf eine aus ihrer Sicht unerwünschte Schwächung des Prinzips der Risikogewichtung bei der Bestimmung der Eigenkapitalanforderungen aufmerksam zu machen, die sich vor allem in höheren "Output Floors" manifestiert.

Unter anderem diese Output Floors würden bei einer unveränderten Implementierung von Basel 3 laut BdB zu einem Anstieg der Eigenkapitalanforderungen um durchschnittlich 18,4 Prozent führen, deutsche Institute wären sogar noch stärker betroffen. "Die Besonderheiten des europäischen und gerade auch des deutschen Bankensystems sind bislang nicht ausreichend berücksichtigt - das muss sich ändern", sagte Sewing.

Der Chef der Deutschen Bank kritisierte darüber hinaus die Höhe der Bankenabgabe. "Für 2021 rechnen wir mit einem Gesamtbeitragsaufkommen in Höhe von knapp 11 Milliarden Euro - gegenüber dem Jahr 2016 ist dies eine Steigerung von 65 Prozent", sagte Sewing. Ursache hierfür seien die gestiegenen Kundeneinlagen - die zum Teil eine Folge der Geldpolitik seien. "Ob das ein triftiger Grund ist, den Fonds noch weiter zu füllen als ursprünglich geplant - und ob das in der gegenwärtigen Situation im Sinne der gesamtwirtschaftlichen Stabilität ist - ist mehr als fraglich", sagte Sewing, der sein neues Amt am 1. Juli antreten wird. Sewing folgt auf den Chef der Berenberg Bank, Hans-Walter Peters.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 05:50 ET (09:50 GMT)